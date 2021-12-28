氣象局表示周四（30）日起，東北季風增強溫度最低溫約至13至15度，不少業者發現有關保暖、電暖相關商品詢問度大增，Pinkoi表示保暖服飾、電暖器等較去年同期提升8成左右，瑪黑家居也特別推薦相關保暖、質感電暖提供消費者保暖新選擇，另台隆手創館則發現強調頸部保暖的智能圍巾、頸掛式暖暖包等最受消費者關注。

HOLA warmtouch石墨烯保暖拖鞋，藍灰/暖橘，原價399元，即日起至1月5日，特價299元。（HOLA提供）

而Hola特力和樂則是將近期於寢具中經常運用的石墨烯科技運用於日常家居品如抱枕、暖手枕、拖鞋等，讓消費者有感升溫、告別冰冷。

Pinkoi表示，根據近期銷售狀況發現，消費者挑選電暖器時特別偏好外型簡約、小巧的商品，另外不少消費者也愛看著「營火發呆」求療癒，故3D 擬真炭火壁爐視覺的電暖器，也相當受消費者喜愛。

HOLA warmtouch石墨烯造型暖手枕，原價899元，即日起至1月5日，特價699元。（HOLA提供）

另外台隆則分享日本禦寒必備好物，如知名品牌LEC推出的頸掛式暖暖包3包入，訴求可放入圍巾中圍繞頸部保暖也舒緩頸部肌肉，另外也有附行動電源的智能發熱圍巾，可切換三種溫度以符合消費者自身需求。

對於質感時尚有所追求的消費者，則可參考瑪黑家居推薦的法國手工 Midipy 羊毛蓋毯，不僅可於臥室、客廳使用，真皮皮革捲製作的收納式設計，也方便喜愛露營的消費者外出使用，另外也針對小資族推薦sOlac 人體感應陶瓷電暖器，小巧、復古的可愛造型，隨擺隨用十分方便，放置家中也不佔空間。

Solac 3D復古壁陶瓷電暖器 ， 3980元。（Pinkoi提供）

liberfeel電暖腳墊 ，原價925元起，特價787元起。（Pinkoi提供）

台隆手創館獨家，頸掛式暖暖包，199元。（台隆手創館提供）

法國手工 Midipy 100%天然無染色 羊毛蓋毯，6580元。（瑪黑家居提供）