行政院組織改造法案於今(28)日經立法院三讀通過，科技部正式啟動組織調整，轉型為「國家科學及技術委員會」，組織定位如同國家發展委員會，規畫明年3月掛牌成立。科技部以新聞稿表示，「新國科會」將以行政院高度，充分發揮跨域、跨部會協調功能，集中科技發展事務權責。

對於科技部將轉型為「國家科學及技術委員會」，科技部吳政忠部長表示，科技發展的能量，已不僅是國家目前與未來競爭力的指標，也是回應國內外社會挑戰與國家安全的關鍵。

吳政忠表示，舉凡氣候變遷、災害防救、醫療生技及科研人才政策等，都是我國生存發展必須積極面對並解決的重要課題，「國家科學及技術委員會」將肩負串接整合各部會的科技政策與資源、完善科技政策的執行與管理，以及累積技術與人才的責任，希冀與各部會及產學研各界攜手精進，引領國家未來科技發展。

科技部指出，至於轉型後的國家科學及技術委員會（以下簡稱「新國科會」），未來推動的重點工作與效益，首先將有別於舊國科會著重上游端之能量建置，新國科會將連接上、中、下游的技術發展與產業應用。

科技部稱，「新國科會」的第二項責任是有別於科技部於溝通協調上之侷限，新國科會以行政院高度，充分發揮跨域、跨部會協調功能，集中科技發展事務權責，把科技政策之決策提升至行政院層級高度，補強我國科技研發的整合能力，以維持並提升我國國際競爭力。

科技部提到，「新國科會」的第三個責任將有效協助行政院通盤掌握各部會科技資源，妥善分配科技經費及優化使用效率。