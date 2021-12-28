日本天團SMAP由香取慎吾、草彅剛、稻垣吾郎、木村拓哉和中居正廣組成，可惜的是2016年宣布解散，但5人各自都有好的發展；而2017年離開傑尼斯事務所的香取慎吾在工作上有好表現外，28日突傳喜訊，宣布和交往多年的圈外女友登記結婚，成為SMAP第4位人夫。

現年44歲的香取慎吾今（28日）晚透過經紀公司發聲明，宣布已和圈外女友登記結婚，也表示之後會繼續努力，希望粉絲們還會繼續給予支持；但疑似因為妻子是圈外人，聲明中沒有透露更多細節。而香取慎吾也是SMAP成員中，第4位成為人夫的，木村拓哉、稻垣吾郎和草彅剛都已有幸福家庭。

日本天團SMAP由香取慎吾、草彅剛、稻垣吾郎、木村拓哉和中居正廣（圖左至右）組成，但團體已在2016年12月31日解散，5人都各自以個人身份進行活動。(圖/ 取自中時資料庫)

1988黏香取慎吾年僅11歲時紀被製作人相中，和草彅剛、稻垣吾郎、木村拓哉、森且行、中居正廣組成6人團體「SMAP」，而森在1996年退出，之後SMAP就以5人活動了20餘年，而他們在日本更是天團級，火紅程度席捲亞洲；不過，隨著5人年紀增長和各自在不同領域發展，團體在2016年12月31日解散。

今香取慎吾傳出閃婚喜訊，也令粉絲們替他感到開心，紛紛在推特送上祝福，更期盼有生之年能再看到5人合體，並希望他們5人在不同領域都能發展順利。