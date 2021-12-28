侯友宜前往點燈儀式表示，鴨母港溝不再髒亂臭，歡迎民眾前往打卡、休憩。（戴上容攝）

流經三重、蘆洲及五股地區的鴨母港溝，過去河道泥沙淤積、排水坡度不良，多年來留下黑、髒、臭的印象，市府經過約3年努力，清除汙泥、改善抽水站，水利局今年特聘專業團隊打造常態性光雕，28日閃亮登場，新北市長侯友宜前往點燈儀式表示，鴨母港溝不再髒亂臭，歡迎民眾前往打卡、休憩。

新北市長侯友宜下午5時許前往鴨母港溝參加點燈儀式，新北市議員王威元、李翁月娥等人以及蘆洲區長莊茂坤、三重區長陳奇正、五股區長洪崇璉也都前往參加，在主持人介紹後，開啟絢爛、七彩的光雕秀，民眾們驚呼連連。

侯友宜表示，蘆洲鴨母港溝集水區面積達到464公頃，主河道長達1.3公里，由於鴨母港溝河道泥沙淤積、排水坡度不良，加上容納附近三重、蘆洲、五股廢汙水，使居民長年掩鼻而過。市府2009年整治鴨母港溝，並提升蘆洲區汙水接管率達7成，今年8月宣告整治成功，塑造蘆洲打卡新景點。

侯友宜說，整治以外，市府也一併改善生態環境，髒亂臭的狀況已經改善，今年特聘新北耶誕城、桃園水族館Xpark製作團隊打造常態性光雕，過程中感謝市議員、居民的配合，鴨母港溝成為休憩好所在，歡迎民眾前來打卡、休憩。

水利局補充，造景部分特地融入地方代表生物如：白鷺鷥或馬櫻丹、炮仗花等繪製圖騰，另也使用藝術燈投影，使橋面與河岸景觀相結合，象徵「翻轉新北」。此外，也利用光延伸效果，讓抽水站變成五彩繽紛、傾瀉而下彩虹瀑布，現場也設置最佳拍攝點，供市民朋友打卡拍照。