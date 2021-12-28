腕表玩聯名，永遠是焦點話題。真力時（ZENITH）擔任Extreme E電動車越野錦標賽官方時計，大方贈表給表現傑出的賽車手，其中不乏美貌與賽車技術兼具的美女車手，此外ZENITH也與新加坡鐘表雜誌《SJX Watches》合作推出聯名表，皆廣受好評。

ZENITH與分秒必爭的賽車運動有著很深的聯結，其中經典DEFY Extreme腕表具備1/100秒精準的計時功能，是賽車計時不可缺少的裝備，ZENITH是時下環保Extreme E電動車越野錦標賽的官方贊助商，近日車賽在義大利薩丁尼亞島登場，吸引來自全球的賽車好手同場競技，獎品即是Zenith DEFY Extreme腕表和DEFY Midnight系列腕表。

ZENITH與新加坡鐘表雜誌《SJX Watches》合作推出聯名表，重新復刻1969年的「Poker Chip」撲克籌碼骨董表。（ZENITH提供）

此外ZENITH也與新加坡鐘表雜誌《SJX Watches》合作聯名表，雜誌創辦人蘇家賢從專業表迷的角度，以現代摩登的面貌重新復刻1969年問市的Chronomaster Revival「Poker Chip」撲克籌碼骨董表，以極簡的黑灰色調與夜光塗料取代原本的表盤設計，更添品味。