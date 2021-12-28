河北唐山市轄下的灤州市近期正統計全市單身青年，擬建數據庫，為單身者介紹婚戀、交友，同時會引入社會力量，參與青年婚戀交友服務。

有大陸網友上周六在人民網向灤州市委書記留言稱，希望可以組織灤州市各個機關單位或者企業單位，開展一些單身青年聯誼會活動，「解決一些人因工作原因接觸圈子小、接觸不到異性的困擾」。唐山灤州市委書記李建忠昨日以書面回答提問，稱今年以來，機關、事業單位、國企等系統已舉辦兩期單身青年聯誼活動，今年除夕再有一場。

李建忠又指，灤州市正對全市單身青年進行摸底統計，已製發「單身青年交友聯誼活動報名表」，由適齡單身青年填寫姓名、性別、年齡、工作、經濟狀況、家庭情況等個人資訊，以建立單身青年數據庫，更好地服務青年婚戀交友。

李建忠還稱，當地在森林公園、中山公園、灤州植物園建立「青年相親角」，為青年相親提供便利，並引入社會力量，「參與青年婚戀交友服務」。除了灤州，廣西玉林的陸川縣早前也要求各單位統計中青年「未娶媳婦人數」，並剖析原因，提出對策。