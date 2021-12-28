屏東潮州鎮公所向屏科大植物醫學教學醫院求診，目前透過「插管投藥」搶救樹齡至少一甲子的平地松樹。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所後方有2棵5米高的平地黑松，從日據時代就矗立在此、綠意盎然逾一甲子，但半年前卻開始出現枝葉枯死、甚至長不出綠葉的狀況，公所急向屏科大植物醫學教學醫院求診，目前透過「插管投藥」搶救老樹，需觀察4個月。

潮州鎮公所主祕王建元指出，長年來，這2棵平地黑松都以綠意盎然的形象出現在洽公民眾的眼前，它的針葉綠得好看不已，但卻在半年前慢慢出現病態，枝葉開始有枯死的現象，漸漸的，甚至還出現長不出綠葉的慘狀，因此趕緊請來樹醫生搶救。

而經診斷後發現，其中一棵黑松雖枝葉枯死，但樹皮韌皮部仍半溼潤，研判該樹尚未完全死亡，應為棲地不良導致植株生理逆境衰弱，另一棵枯枝枯葉也是棲地不良所致，所以可透過插中空管至土內連接網管的方式，投藥至空管內再藉由露水滲透到土中來治療。

王建元說，治療老樹的首個階段需先觀察4個月，也就是明年春天時才能知道是否搶救成功。他語重心長道，公所的屋齡已44年是老舊建築，終有一天會拆除，甚至遷至他處重蓋，人事已非是必然的走向，但這2棵平地黑松是大家不希望也不願改變的存在。

他說，從老照片可看出，這2棵平地黑松與潮州舊郵局、也就是現今的屏東戲曲館是同時存在的，換言之，它從日據時代就有了，樹齡至少一甲子，甚至還有耆老稱上看百年，但不管正確數字為何，它就是潮州人想要保護的老樹。

王建元說，平地黑松不僅是鎮公所的景觀標誌之一，對老一輩人來說，更是一種情懷，所以之後公所若真面臨遷地重蓋，公所希望能在此打造松樹公園，以完善、優質的環境來守護它。