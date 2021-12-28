俞承豪劇中職責是抓酒販。（myVideo提供）

韓國浪漫古裝喜劇《花開時想月》講述在禁酒令時期偷賣酒的女子和帥氣監察誤打誤撞的愛情故事，惠利飾演家道中落的貴族之女姜露曙，無所不用其極賺錢還債，更不惜在禁酒令時期違法私下釀酒偷偷販賣，還運用生意頭腦打造「移動酒攤」大賺一筆，但沒想到家中空房卻迎來了一位令她處境尷尬的租客，正是俞承豪飾演抓酒販的司憲部監察，兩人將上演心驚膽顫又爆笑的同居生活。

俞承豪為飾演外貌出眾、身手矯健的司憲部新上任監察南岭，原本身型消瘦的他，從去年開始認真運動、努力操肌，還嚴格控制飲食，2個月只吃地瓜、五穀飯和雞胸肉，讓自己在鏡頭前更加健壯，展現成熟男人味。他也坦言，從小就因為吃不太胖的單薄身材，一直很自卑，直到最近健身有成，讓他開心說：「看到肌肉增加變得很有自信，性格好像也更開朗了。」曾演出過夯劇《請回答1988》、《我的室友是九尾狐》的惠利，愛笑可愛的形象深植人心，她直說這次飾演落魄貴族姜露曙，是她拍攝過最不開朗、最少笑容的角色，展現與過往不同的樣貌，但依舊有多場不計形象的演出。

而劇中有場惠利為了20兩銀子踏入水肥田找飾品的戲，現場竟搬來真的水肥拍攝，所有人面露難色，上面還一直有蚊蟲飛舞，讓惠利直呼：「這味道實在太重，大家都快暈倒了，很像鄉下打開窗戶飄來的牛屎味！」但她秉持敬業精神不喊苦，親自下場拍攝跌入水肥田的戲，弄到全身都是水肥、飄出陣陣屎味，該場戲一喊卡全場立刻報以熱烈掌聲，她更正能量的說：「好久沒獲得掌聲了，心情真好！」但也忍不住哀嚎「精神快要昏迷了」，讓眾人又心疼又好笑。該劇每週二、三在myVideo、LINE TV、愛奇藝國際版播出。