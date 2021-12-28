藝人宋少卿今(28日)清晨因酒駕被逮，不過這已經是他第5度酒駕，累犯行為引起全台憤怒，不少藝人也出面譴責，連老搭檔馮翊綱都緊急發聲明切割「不會讓酒駕累犯上台」，其實，他過去頻被指和藝人屈中恆、導演鈕承澤和中信兄弟領隊劉志威外型神似，現網友也把他們照片做成梗圖，調侃誰沒有出事過？要大家猜猜看。

宋少卿2003年、2004年、2018年與2020年，都曾因酒駕爭議登上新聞版面，昨和友人到KTV歡唱到凌晨，之後他開車回家途中，和前方停等紅綠燈的計程車發生碰撞，警方到場後，發現他身上濃濃酒味，經測後發現酒測值高達0.95，立刻被帶回警局，之後以3萬元交保，這也是他第5度酒駕，讓網友都難以容忍。

「豆導」鈕承澤2018年11月執導電影《跑馬》期間，爆出趁著其他劇組人員離去，留下美術組的一名女性員工，不顧其反抗強壓性侵對方，因無法勃起，最後以手指性侵得逞，經法院審理判刑4年定讞，今年11月到花蓮地檢署報到，入監服刑。

而最常與宋少卿被說有兄弟臉的屈中恆，2006年和主持搭檔庹宗康涉及吸食大麻案，在驗毒結果還沒出爐前，兩人就先出面承認吸毒，痛哭認錯，至今也未再被爆出呼麻，沒想到，這次宋少卿5度酒駕被抓，竟還有網友到屈中恆臉書底下留言「為什麼酒駕」，雖也有人猜是刻意反串搞笑，但屈中恆看了應該哭笑不得。

4人中唯一沒有犯罪前科的是中信兄弟領隊劉志威，時常因為長相神似其他人，被拿出來調侃，讓網友都直呼真的很衰，而本來不少網友都猜是屈中恆，結果一搜才知道他過往的黑歷史。