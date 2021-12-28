台灣出口受惠全球經濟活動重啟，廠商投資熱絡帶動內需市場，依據行政院主計總處11月底預估2022年台灣GDP年增率為4.15％，連續三年突破3.0％，經濟基本面支撐下，2022年台股表現可期。尤其金融、傳產類股具備高股息優勢，建議將金融、傳產類股納入新一年的台股配置，讓投資更為全面。

兆豐投信台股投資團隊表示，隨著全球經濟回到正常成長軌道，利率也逐步邁向正常化，市場預估2022年聯準會有機會升息三次，在利率走升趨勢下，銀行業可提高存貸利差及獲取更好的海外債券投資收益，成為升息下的主要受惠股之一。至於先前面臨東南亞生產地陷入封城停工，以及貨運塞港使運輸時間拉長，造成庫存短缺的問題將逐漸得到緩解，將有利傳統產業項目出口成長及廠商獲利。

兆豐投信台股投資團隊表示，傳統產業如運動休閒、成衣、汽車零組件等類股受惠全球經濟復甦，各品牌廠及通路商因解封後需求增加，亦可望帶動業績成長，明年配發股息可期，截至12月23日台股加權指數殖利率為2.7％，然而金融及傳產類股殖利率大多高於3％，甚至水泥產業殖利率達7％，在通膨升溫的大環境，凸顯金融及傳產類股的投資優勢。

面對2022年通膨維持高水位及可能升息的大環境，較高殖利率、具備抗通膨概念的投資商品獲得市場認同，對此，兆豐投信已於2021年9月30日推出兆豐台灣金傳精選股息基金，為國內首檔聚焦台股金融及傳統產業的主動式操作基金，提供投資人參與台股成長的好選擇。