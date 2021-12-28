12月24日啟用的科技部資安暨智慧科技研發大樓。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

行政院將增設「數位發展部」，最快明年3月掛牌運作，台南市長黃偉哲爭取數位發展部於台南設立，「台南準備好了」，他強調，將努力爭取數位發展部落腳台南沙崙沙崙智慧綠能科學城，不僅引領數位產業發展，更為南台灣數位人才開拓就業發展新航道。

繼義美總經理高志明率先公開呼籲數位發展部應落地台南，宏碁集團創辦人施振榮也表態支持台南有足夠優勢，黃偉哲也表達積極爭取數位發展部於台南設立。

黃偉哲晚間指出，「台南各方面都ready了！」他說，台南擁有南科與沙崙智慧綠能科學城的雙經濟引擎，扮演北連嘉義、南接高屏的區域治理關鍵角色，未來希望爭取數位發展部落腳台南沙倫綠能科學城，在已具備推展數位經濟與資安研發良好實力下，台南絕對有足夠條件領航下一波數位發展。

黃偉哲說，蔡英文總統曾多次公開指出，沙崙智慧綠能科學城結合大台南會展中心、中研院南部院區、綠能示範場域、綠能科技聯合研究中心及周邊大學研究機構等，已成功吸引國內外大廠及法人團體進駐與合作，尤其，蔡總統上周五也到台南沙崙，出席啟用科技部資安暨智慧科技研發大樓儀式，顯見「六大核心戰略產業」能量在南台灣愈來愈豐沛，讓數位發展部落腳臺南不僅引領數位產業發展，帶動智慧服務升級，更為南台灣數位人才開拓就業發展的新航道。

黃偉哲強調，台南致力以「新經濟、新故鄉」打造成為亞洲智慧及知識數位經濟奠基的發展環境，更擘畫成為新經濟數位聚落，與數位發展部加速國家數位轉型、促進數位經濟發展及確保國家資通安全的目標，相互呼應，也可望跨出南北平衡發展重要的里程碑。

台南市政府指出，台南為台灣第一個城市，新數位時代發展浪潮下，若將新建權管部會設立於此，別具時代意義，台南將結合新經濟聚落發展，同時配合數位發展部政策目標及願景，以台南作為實現數位經濟發展場域，有信心再創第1個全台數位經濟示範城市。