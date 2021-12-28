《愛別離苦》插畫手稿。（後場音像紀錄工作室提供）

金馬導演楊力州第10部紀錄片作品《愛別離苦》，拍攝地點在2年前原是在桃園龍潭邂逅Google Maps上找不到的街，楊力州被這個神祕虛幻的空間與在此地戮力生活的人們深深吸引，這個地圖上找不到的街曾經有間故事屋，有位繪本媽媽會在假日免費為小朋友說故事，因為繪本媽媽的關係，給了楊力州一個靈感，他不就正在拍攝這條無名街區的女子嗎？一個念頭揚起，決定為這條街做一本繪本，曾經立志當畫家也當過美術老師的楊力州，想起之前參與金馬獎頒獎典禮美術設計的插畫家查理小姐，找上這位熱愛看電影的插畫家，展開一場紀錄片真人實事與插畫繪本的魔幻交流時光。

該地點現已在Google Maps有正式名稱「菱潭街興創基地」，短短100公尺不到的神祕街道，是處在2棟建築物間的暗巷，因為地方政府想要活化市場產生的1個小型聚落，節比鱗次各式2坪不到的個性小店鋪，不用別人的認同卻逐漸緩慢地開始發光發熱。楊力州導演在這條街紀錄12組故事，其中8組女性、4組男性，最終剪輯時僅選擇其中6組女性。由於紀錄片在畫面上比較難有特別場景的變化與美術的妝點，相形下來容易讓觀眾感覺單調，楊力州想起之前在金馬獎認識的插畫家查理小姐，她的筆觸與線條也許可以增加該片更柔軟的一面。楊力州每每在聽著故事中人物敘述生命經驗時，即使是充滿傷痕的故事，這些人仍保有美好的人生畫面。楊力州說：「這些畫面很有可能是現實永遠看不見的，卻讓我從他們的內心找到了，就決定呈現在畫面上。」

該片是楊力州首部「全女性」作品，也是「最女人」的作品，他在這部作品找到久違的自己。當他向查理小姐敘述菱潭街上這些女生的故事後，查理小姐想到她的母親與她的朋友們，「我母親是個比較強勢的人，我一直到出社會以及年紀漸長之後，才開始慢慢體會生活給她的限制還有磨難，以及強勢後面柔軟的那一面。所以這些女性的故事讓我覺得熟悉又心疼，同時也感到佩服」，故事是在桃園龍潭一個舊市場改造的街區上，查理小姐在思考畫面時，覺得要表現出「舊街區」跟「庶民」的味道，她認為紀錄片畫面是比較有生活感的，插畫調性上要有點親和力，街區的設計上保留一點寫實，讓觀眾可以感到是發生在台灣的某條街上，角色繪製上也要讓觀眾看到時能很快聯想到是畫哪一個女生。

查理小姐說：「紀錄片裡的故事是真實人生，不是虛構故事，生命故事是苦的，這次用這6組女性的人生故事來繪製插畫時，我希望視覺上是美的，希望這些主角們進戲院看到自己的故事在螢幕上放映時，能感受到她們的故事被好好對待，以此表達我的心疼與祝福。」海報設計也是查理小姐的插畫，片名標準字也出自她的手筆，四個字的寫法別有巧思，是使用了其中一位主角Momo手作編織的意象，把筆劃做得像繩索一樣，讓標準字設計更有意涵。查理小姐為《愛別離苦》繪製一幅一幅的插畫，後來經楊力州提議讓插畫變成了影片裡的動畫。楊力州用紀錄片帶著觀眾聽著故事人物敘述生命經驗，他看到眾生相的內心深處美好卻又憂傷的那一面時表示「心裡欠缺的那塊拼圖，就讓帶著魔幻力量的繪畫來補滿吧」。《愛別離苦》於2022年2月18日上映。