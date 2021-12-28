針對台中火車站古蹟保存計畫爭議，立委黃國書今天召集相關單位召開結案說明會。黃國書表示，基於文化資產維護與營建開發共存治理，在不修法下，確認不會劃設「古蹟保存區」，依原都市計畫土地分區規範辦理，且保存計畫範圍大幅縮小為古蹟定著基地的車站專用區、前方廣場與道路。

文化部文資局今年委託中興大學執行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，於8月24日舉辦說明會，其中「研究範圍與保存計畫範圍」劃出多達50公頃，引起地方譁然，立委黃國書接獲地方陳情擔心民眾權益受損，邀集文資局了解協商。

黃國書偕同文資局現場說明爭議處理的因應方案，並解決台中驛鐵道文化園區後續的古蹟活化與園區開發疑義。黃國書表示，保存計畫與台中市大型建設及地方發展密切相關，古蹟保存和地方發展、民眾權益須兼顧，雖然很多在地居民反對古蹟先例，但若審慎考量民眾權益、規劃完善配套措施，不僅能保留在地文化歷史發展的記憶，也不會妨礙地方發展，甚至成為地方的亮點。

文資局強調，該方式對文資保護的執行強度足夠，也避免大家將「研究範圍」誤認為古蹟保存區造成爭議。