陳布朗發行全新EP《20／40的饒舌歌手》。（相信音樂提供）

陳布朗曾以「大囍門」團體身分奪下金曲獎最佳演唱組合，今年以YouTuber身分回歸幕前，身旁也多了女友議員鍾沛君相伴，他將在12月31日產出EP《20／40的饒舌歌手》，他表示：「我現在40歲，但我玩音樂一直抱持20歲的心情。」

當年因團員各有人生規劃，大囍門宣布無限期休團，陳布朗暫時從音樂抽身，轉行開餐廳，雖然餐飲業經營有聲有色，但他始終沒有忘記自己曾是一名嘻哈歌手，也從餐飲生活激發音樂靈感，他說：「一頓飯可以看到很多人不同的面貌，你會看到很多人生百態，那樣故事都是珍貴。」

於是陳布朗將這些珍貴故事「烹調」出美味歌曲，全新EP EP取名為《20／40的饒舌歌手》飽含他對夢想的頑固執著、與母親若近若遠的情感糾結、憨直大男人對愛的表述、經營店面的甘苦發洩等不同面向。

他表示：「我現在40歲，但我玩音樂一直抱持20歲的心情。」同時代表著他的「斜槓思維」：20跟40是一半一半，一半是餐飲職人，一半是嘻哈歌手；一半是中年大叔、一半是青春小子。人不就這樣，總要有一半的不同，衝突著自己，才能活得更有生命風味。