中華郵政公司訂於111年第1季發行4種新郵票品，名稱分別為：(一)故宮玉器郵票(續3)、(二)臺灣公路之美郵票、(三)保育鳥類郵票(111年版)及(四)馬偕來臺150週年紀念郵票小全張。

新郵發行詳情如下：

故宮玉器郵票(續3)：常用郵票，預定111年1月12日發行。繼108、109年發行「故宮玉器郵票」、「故宮玉器郵票(續)」及「故宮玉器郵票(續2)」後，續以國立故宮博物院典藏玉器為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、15元、20元及28元。

臺灣公路之美郵票：特種郵票，預定111年1月26日發行。為介紹臺灣景觀公路之美，特以台9線金崙大橋、台61線通霄段、國道5號頭城蘇澳段及台84線頭社至二溪段公路為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元及8元各2枚。

保育鳥類郵票(111年版)：特種郵票，預定111年2月16日發行。臺灣擁有豐富的鳥類資源，為使國人透過對鳥類欣賞進而提升保育意識，特以灰面鵟鷹、赤腹鷹、東方蜂鷹及大冠鷲等常見保育鳥類猛禽為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、10元、12元及15元。

馬偕來臺150週年紀念郵票小全張：紀念郵票，預定111年3月9日發行。適逢馬偕博士來臺150週年，為感念其對臺灣的奉獻，特發行小全張1張，內含面值28元郵票1枚，以馬偕博士肖像為題材，搭配「淡水禮拜堂」及「滬尾偕醫館」圖案。