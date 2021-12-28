美國疾病管制與預防中心（CDC）27日更新新冠隔離指引，將無症狀確診者隔離建議天數從十天縮短為五天，但隔離結束後仍須戴口罩五天，藉此反映最新科學研究結果，同時也紓解醫護等產業因染疫而遭遇的人力吃緊問題。