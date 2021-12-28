美國無症狀確診者隔離期 縮短成5天 19:292021/12/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制與預防中心（CDC）27日更新新冠隔離指引，將無症狀確診者隔離建議天數從十天縮短為五天，但隔離結束後仍須戴口罩五天，藉此反映最新科學研究結果，同時也紓解醫護等產業因染疫而遭遇的人力吃緊問題。 美CDC：無症狀確診者隔離天數減半 加戴口罩5天 佛奇建議美政府 登上國內航班者須接種疫苗 #美國 #無症狀確診 #縮短 #隔離 #五天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨駐美代表處已到位 黃介正：朱立倫可能在農曆春節後訪美 13:562021/12/28 政治 美衛星兩次接近陸太空站 陸外交部說話了 16:392021/12/28 兩岸 預測2022台海 王在希：依然嚴峻的緊張狀態 主導權仍在大陸 11:352021/12/28 兩岸 大陸批美 人權政治化以維護霸權 04:102021/12/28 焦點新聞 黃裕鈞：駐美代表處籌設進度超前 美國希望聽到國民黨聲音 14:022021/12/28 政治 美日韓防長會談 擬2022年1月夏威夷談北韓議題 15:552021/12/28 國際 Omicron太凶！義大利恐全國大癱瘓 2周內千萬人要隔離 09:432021/12/28 國際 長榮造新櫃 下季陸續交貨 04:102021/12/28 證券．權證 海納百川》中國需要第二次入世（鄭永年） 16:252021/12/28 海納百川 通膨持續到明年！驚爆這類物價恐飆20％ 兇手又是它 17:142021/12/28 財經 秦剛弦外之音 兩岸和戰關鍵 04:102021/12/28 時論廣場 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 台股創新高卻暴賠！他哀號釣出一堆苦主：你不是最慘 - 財經 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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