「疫苗護照」今日起（28日）已經正式開放登錄申請，現在只要在衛生福利部疾病管制署的「數位新冠病毒健康證明」網頁，選擇個人身分去申請資料即可，以國人來說，就可以輸入身分證字號、健保卡號及護照號碼的一般登入方式，或是以TW FIDO或自然人憑證來申請，輸入完成後，還能選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」，之後只要下載或列印出來即可，更能直接選擇「取得超商列印碼」到7-11或全家超商列印。

本國國民可以輸入身分證字號、健保卡號及護照號碼的一般登入方式，或TW FIDO或自然人憑證來申請「數位新冠病毒健康證明」。（「數位新冠病毒健康證明」網頁）

中央流行疫情指揮中心表示，此次因歐盟執委會宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，因此我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」之資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，持台灣的數位證明於國際旅行，己不限歐盟的60國，及已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗的美國所限，國際航空運輸協會(IATA)之數位新冠證明亦與之互通，因此需出國之民眾可安心使用。

本國國民可以輸入身分證字號、健保卡號及護照號碼的一般登入方式來申請「數位新冠病毒健康證明」。（「數位新冠病毒健康證明」網頁）