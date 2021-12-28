近日藝人宋少卿5度酒駕遭逮、高雄市酒駕累犯釀1死3傷，使酒駕議題再度成為社會討論重點。新北市長侯友宜28日表示在臉書抒發情緒，並在晚間5時許參加市政行程時表示，應加快推動修法進程，讓酒駕者背負更重的民事、刑事責任。

侯友宜說，疫情剛過，這段期間報復性尾牙、春酒聚餐增多，有許多人因此喝了酒又開車，酒駕是非常可惡、不允許的行為，會造成用路人的傷亡，就像是非常嚴重的一個定時、不定時的炸彈，每次發生酒駕情形，他都非常痛心。

侯友宜說，宣導拒絕酒駕這件事顯然都沒有達到嚇阻的效力，每年還是走了那麼多人，受傷的有很多人，他看到酒駕情形都忍不住再三苛責，如果在刑罰加重上沒有辦法達到嚇阻，應該要考慮在民法上作修改。

侯友宜指出，酒駕在刑事責任上要有羈押行為，累犯要羈押行為以外，民事部分也要防止行為人去脫產，甚至逃亡，政府在手段上應該採取更具體、更有效率，像他今天看到有人累犯，還是可交保，並沒有採取預防性羈押動作。

侯友宜說，他也看到前幾天高雄酒駕造成全家幸福破碎的事件，悲傷的事件歷歷在目，這些血跡的故事，讓大家從法律上去思考，對這些酒駕，尤其累犯，真的該採取更嚴重的民事求償，以及刑事的加重責任。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障