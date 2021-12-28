經濟部中部辦公室今天召開記者會說明，新版《工廠管理輔導法》有2.1萬家已進入納管程序，但推估仍有2萬多家未申請納管，若明年3月20日期限前仍未申請納管，將依法執行「依序斷電」、「公布名冊」，要求廠商勿抱僥倖心態，應儘速申請納管，否則將會受到裁處；地球公民基金會肯定經濟部中辦的公開呼籲，但認為中辦仍需重視執行細節並解決效率不彰的瓶頸。

地球公民基金會為了增加政府在《工輔法》執法承諾的公信力，針對未納管的廠商的懲罰措施，應包括未納管廠商清冊必須至少包括廠商完整名稱、工廠所在地址、負責人等資訊；2022年3月20日後新增建與未納管廠商都應依法執行查處，否則既有廠商將仗恃每年4000家「新增建」就已查處不完，持續抱持不被斷水斷電的僥倖心態；將未納管廠商完整名單提供給合法廠商，告知這些違法工廠隨時會被地方政府拆除或斷水斷電，提醒與未納管工廠商業往來的風險。

地球公民基金會指出，也應針對如彰化縣、台南市等特定查處較慢的縣市，經濟部應執行《工輔法》第28-2條的「減撥」機制、確立中央代行門檻，以確保法令得到落實。