一名網友在臉書分享一家飯店電梯門口的超奇葩照片，從照片中可見，電梯門一打開竟然不是平地，而是一個落差懸殊的樓梯，一不小心就會直接踩空，不僅讓房客傻眼，連網友都驚呆，直呼「逃生門變往生門」、「下一站天堂」！

一名網友在臉書爆料公社貼出這張電梯口的照片，電梯顯示停在四樓，電梯口前是一個大洞，要從另一個方向走才是通往逃生門的階梯，這個設計不僅讓飯店房客看傻眼。

根據網友PO出的照片顯示，4樓電梯門一打開竟是一個落差懸殊的樓梯，一不小心就會直接踩空。(圖截自臉書爆料公社)

有住過這家飯店的網友解釋，這個是貨梯，一般旅客不會搭到，而且業者把四樓樓層的按鈕封起來了。據了解，該飯店前身是住商混合大樓，地下室到4樓原本是商場，由於當時3樓和4樓有挑高，以致於電梯口產生近百公分的高低落差。

照片曝光後引起熱議，有網友不敢相信自己看到的畫面，質疑「這是全面啟動還是駭客任務？」甚至有人懷疑，是不是想懲罰邊走路邊滑手機的人？還是摔一次就可以吿建商一次？

由於這個設計實在太奇葩，不少網友紛紛回應「要送你離開的電梯」、「搭完電梯直接投胎？」、「通往天國的電梯」、「直通太平間」、「下一站天堂」、「電梯口地上是血跡嗎？」、「通往地獄的路」、「見鬼的4樓」、「好恐怖」。