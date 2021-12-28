外觀的重新拉皮是老屋改造的其中一個主要項目。（TLC提供）

韓國首爾房價居高不下，諷刺的是市區裡的空屋卻有近3000 戶，這些閒置的空屋及老宅一不小心很有可能變成犯罪的溫床，對建築師而言，老宅是建立新關係的珍貴空間，可塑性很大，並擁有設計上極大的空間發揮。 節目《首爾空屋大進擊》由《請回答1988》羅美蘭領軍一群建築師，將首爾市內閒置已久的空屋進行翻新和改造，替委託人實現購屋的夢想。年久失修的老屋每棟都有不同的故事及狀況，看羅美蘭與他的建築團隊「神奇M房仲所」如何共同克服舊屋翻新的種種挑戰，一睹破敗空屋脫胎換骨成為溫馨家居的精采過程。

首爾的公寓年租金持續上漲，諷刺的是市區裡處處有老舊空屋。首集申請人是1對想要擁有自己房子的新婚夫婦，他們原本住在屋齡大約38年的聯排住宅，1年租金就要1.9億韓元（約445萬台幣）， 擁有自己的房子對他們而言根本遙不可及的夢。於是他們找上了掌握首爾300間空屋的「神奇M房仲所」，建築師們分別與夫婦一同探訪了幾處空屋，包括擁有露台與特殊景觀，地點卻較遙遠的空屋; 還有保有舊時韓房風格和任星光撒落的可愛閣樓；最後他們選中了位於牛耳川旁的寧靜社區一間名為「樓閣依舊在」的典型獨棟式老屋。

選定地點後設計師開始為這個老屋進行在改造， 由於這種老房子在建築物分類帳裡沒有留下詳細的圖面資料， 所以必須一一重新丈量。再來就是建材、牆壁、地板的狀態也都要重新確認，以確保老屋的結構，之後再開始進行拆除殘破的天花板，加強屋內及屋外隔熱補強老屋的缺點等， 最後再依委託人的需求進行設計， 保留老屋內容特色同時按照夫婦倆的生活模式，改造成舒適的空間。節目今（28日）起，每星期二晚間10點TLC旅遊生活頻道播出。