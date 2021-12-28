蔡英文總統「論文門」爭議延燒多時，據最新民調顯示，有二成八的人相信「蔡英文沒有倫敦政經學院（LSE）博士論文和學位」，四成五不相信，與兩年前相較，相信的人增加。而追查「論文門」已久的資深媒體人彭文正則透露，將在美國出版新書，書名就叫「惡官」，中英文版都有，為的就是要把所有證據攤在陽光下，讓大家看誰是論文門裡的「惡官」。

台灣民意基金會28日將召開記者會，發表12月全國性民調報告及「2021四大公投後台灣民意新趨向」，相關民調訪問期間是12月20至21日兩天。

對於爭議中的蔡英文博士論文與學位問題，民調顯示，有二成八的人基本上相信蔡英文沒有LSE博士論文與學位，四成五不相信，二成七不予置評。

基金會董事長游盈隆表示，和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文沒有LSE博士論文和學位的人出現明顯增減，相信的人增加，不相信的人減少。

台灣民意基金會提供。

而彭文正27日也在其主持節目《政經關不了》透露，他和「論文門」追查團隊，將在美國出版新書，採中英文雙語，出版商方面是由多位看得懂中文的外國人協助，將在合適時機出版，將把所有有關「論文門」的證據攤陽光下，讓大家來看，不只讓大家知道蔡英文總統的論文是假的，而且內容中還會揭露台灣整個官僚行政體制下，對蔡英文論文包庇、黑箱以及蔡英文團隊對論文門團隊成員的追殺行徑，將讓這些人的作為一一現形，書名就叫「惡官」。

對此，觀看節目的網友表示，「《惡官》台灣會出版嗎？」、「書出來我要買」「一進來就聽到彭P宣佈好消息」、「竟然要出書了！！彭P加油」。