美國最新FOMC會議日前表態，除了將加速縮減購債進度外，2022年升息次數預期也從原先的兩次增至三次，「抗升息」將成為明年重要的投資課題之一。投信法人指出，儘管升息導致市場資金成本上升，但企業基本面獲利依舊強勁，將有利於推升高息資產價格偏多，「高息資產」未來持續看好。

聯邦高息策略多重資產基金經理人延任表示，在全球升息訊號的預期下，預估高槓桿、高循環性產業評價面可能面臨修正風險，有鑑於此，儘管升息因素導致市場資金成本上升，但企業基本面獲利依舊強勁，將有利於推升高息資產價格偏多，未來值得持續關注。

美國聯準會(Fed)加快縮減購債(Taper)速率，FOMC會後也釋出點陣圖預計明年升息三碼、2023年也升息三碼，貨幣政策方向符合市場預期。

延任指出，Fed會議沒有給予市場太多負向驚喜，這有助於緩解市場先前對於Fed的政策不確定性情緒，加上全球利率仍處於低檔，市場資金依然流向風險性資產，可望創造2022年的全球股市利基點。

延任認為，在升息前夕之際，股市波動可能加劇，屆時資金將會聚焦高息（包含股息及債息）、高殖利率標的。

根據統計，MSCI全球高股息股票指數近期屢獲市場買盤進駐，無論是近一個月漲幅1.86％或是近三個月漲幅2.79％，其漲勢皆高於MSCI全球指數，顯示高息資產的多方資金已提前卡位。

聯邦投信固定收益投資團隊表示，現階段市場對於Omicron變異病毒不確定性降溫，美國股市則有大型科技股領漲，且美國境內目前仍未有封鎖跡象，加上應對疫情已有經驗，疫苗發展也比其他國家快速，操作建議上可以美國市場為核心布局。

在債市看法方面，聯邦投信固定收益投資團隊指出，今年以來亞洲債券價格表現亮眼，截至今年12月17日為止，亞洲債券價格上漲5.19％，高於同期的全球高收益債及美國高收益債表現，預期在企業獲利持續看好下，債息與資本利得有機會具有成長空間，其潛在報酬可期。

整體而言，延任表示，投資人現階段可採取股債平衡布局，雖然升息訊號仍將影響市場波動，但看好回檔時具有殖利率保護標的，偏多看待後續表現空間。