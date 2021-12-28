蘆洲區鴨母港水影光雕正式啟用，由新北耶誕城、桃園水族館 Xpark製作團隊精心打造。（杜宜諳攝）

蘆洲區鴨母港水影光雕正式啟用，將讓市民們感受到鴨母港與眾不同的浪漫景致。（杜宜諳攝）

蘆洲區鴨母港水影光雕正式啟用，周遭補助水廠牆面、礫間落瀑、岸邊樹蔭、跨越橋樑等處皆整體融入燈飾設計。（杜宜諳攝）

蘆洲區鴨母港水影光雕正式啟用，浪漫景致也立即吸引民眾前來漫步在光影間。（杜宜諳攝）

蘆洲區鴨母港水影光雕正式啟用，未來在晚上六時至十時皆會繽紛蘆洲新視界。以光雕象徵「翻轉新北」美好寓意及承載昔日蘆洲風華的新地景。（杜宜諳攝）

蘆洲區鴨母港水影光雕正式啟用，新北市長侯友宜（中）到場時受到熱情夾道歡迎。（杜宜諳攝）

新北市民未來將有另一處浪漫景點可以前去散步遊憩，蘆洲區鴨母港在經年逐步改善水質、綠化河岸後，隨著28日水影光雕的啟用，將讓市民們感受到鴨母港與眾不同的浪漫景致。

水影光雕由新北耶誕城、桃園水族館 Xpark製作團隊精心打造，將周遭補助水廠牆面、礫間落瀑、岸邊樹蔭、跨越橋樑等處整體融入燈飾設計，尤其落瀑搭著五彩繽紛燈光形成令人目不轉睛的彩虹瀑布。

鴨母港水岸光雕象徵「翻轉新北」美好寓意及承載昔日蘆洲風華的新一地景，未來在晚上六時至十時皆會繽紛蘆洲新視界。