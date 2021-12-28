海軍131艦隊沱江艦1名下士今年3月趁著艦艇航修時，私自闖入女性士官兵的住宿樓層，並在某寢室盜走共5套內衣褲，還將內務櫃內價值5萬多的金項鍊偷走，最後在寢室待到隔天凌晨才離開，犯行全被監視器錄下；他事後雖已退伍，並坦承偷走貼身衣物，但否認偷走金飾，檢方最終依竊盜罪將他起訴。

起訴書內容指出，該名劉姓下士2017年5月17日起在海軍131艦隊沱江艦擔任信號下士，已於今年5月退伍，檢方查出他在今年3月29日趁著沱江艦在龍德造船廠執行機動航修任務時，私自闖入警衛勤務的海軍陸戰隊警衛二營六連，並進入女性士官兵的住宿樓層行竊。

據調查，該劉姓下士進入女軍官的寢室後，共偷走某女的內衣褲4套、內務櫃內價值5000元的金戒指一只，以及另1女的內務櫃內價值52000元的金項鍊，他之後竟還繼續待在寢室內直到隔天凌晨1時許，再偷取曬衣間的內衣褲1套才離開；直到該寢室的女性發現財物與貼身衣物遭竊，才報警調閱監視器，沒想到監視器已全錄下犯案行為，竟全是同一名同袍所為。

檢方偵查時，該劉姓下士坦承有闖入寢室偷內衣褲的行為，但否認有盜取金飾，但犯罪影像罪證確鑿，此說法檢方不採信，仍依竊盜罪起訴。