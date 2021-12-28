兆豐投信董事長陳佩君指出，接下來將積極擴增規模、擴增通路、建立品牌特色等。首先就是擴增規模，兆豐投信11月底的規模為826.71億元，希望未來可以突破千億元。

其次，則是擴增通路，如第一金證券、高雄銀行、彰化銀行、陽信銀行等都成為新的通路平台，而年輕人喜歡的基金平台也積極聯繫，希望未來讓更多人可以買到兆豐投信的基金。

此外，兆豐投信還要建立品牌特色，兆豐投信會以ESG及綠色金融2.0出發，發展更具前瞻性的基金，且希望增加產品的多樣化，初步要從現在的一年發行二檔新基金、明年希望增加到四檔。

陳佩君說，兆豐投信的前身國際投信是國內第一家投信，早在1983年就已經成立，並於2006年6月成為兆豐金控子公司，未來也會持續擴增投信的規模，並積極發展多樣性的產品。

在通路上面，除了既有的銀行、證券等通路，未來將積極鎖定二大領域，一個是年輕人喜歡到基金平台購買基金，因此會積極鎖定擴增基金平台的合作。另外，中產階級喜歡到銀行，因為有理專的專業服務，這方面也會持續擴增合作的銀行。

此外，陳佩君說，去年兆豐投信推出聚焦在5G相關產業鏈的台股基金，今年以來的績效相當不錯，主要投資於先進通訊(5G)相關產業鏈，今年則是看到金融、傳產類股的機會，因此推出台灣唯一以金融、傳產類股為主的主動投資型基金。

兆豐投信台股投資團隊表示，台灣出口受惠全球經濟活動重啟，廠商投資熱絡帶動內需市場，依據行政院主計總處11月底預估，2022年台灣GDP年增率為4.15％，連續三年突破3.0％，經濟基本面支撐下，2022年台股表現可期。尤其金融、傳產類股具備高股息優勢，建議將金融、傳產類股納入新一年的台股配置，讓投資更為全面。