現今不少消費者除了擁有智慧手機以外，更會搭配平板於日常作學習、工作或娛樂時使用，三星就趕在年底推出了全新主打外型最簡約、功能最強大的Galaxy Tab A8，配備10.5吋、極窄邊框、及主流的16:10的大螢幕，另搭載四組杜比全景聲揚聲器，CPU和GPU效能也較上一代提升10%，還有800萬畫素後置相機、500萬畫素前置相機，並加入全新螢幕錄影功能，內建7040mAh超大電量、支援最高15W閃電快充，定價6990元起，可是CP值最高新機種。

Galaxy Tab A8的彩色邊框透明保護殼。（三星提供）

三星全新Galaxy Tab A8共推出Wi-Fi及LTE兩種版本，依機型有灰、銀、粉 3色可選，Wi-Fi版提供3GB＋32GB以及4GB＋64G規格，定價6990元起；LTE版則提供3GB＋32GB規格，定價9900元，預計2022年1月上旬起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市；台灣三星亦特別祭出星春優惠，凡明年2月28日前購買Galaxy Tab A8，即加贈「彩色邊框透明保護殼」，另同步推出書本式皮套及立架式保護殼，為平板增添多一層保護力。