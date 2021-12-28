近年來「韓流」崛起，吹進世界各國，各類韓式廣受歡迎，其中「韓式炸雞」更是受到許多民眾喜愛，但近日韓國媒體民調意外發現，超過 一半的韓國民眾，不承認韓式炸雞是韓國料理。

根據《韓聯社》報導指出，韓食振興院在今年10月中針對19至69歲、1500多位民眾進行民調，列出了30道韓國料理，讓民眾選出認為最具代表性的自家料理。

民調結果出爐後，韓式泡菜毫無懸念，以99.7%的認同度奪得冠軍寶座，大醬湯(部隊鍋、豆腐鍋)則是以99.3%惜敗泡菜，獲得亞軍，季軍則是煎餅的95.3%，接下來依序為紫菜包飯、烤五花肉、糖餅等料理。而日前因《寄生上流》電影爆紅的炸醬烏龍麵則佔55.1%。

至於外國人特別喜愛的韓式炸雞，僅有36.1%韓國民眾選擇原味炸雞，54.9%則選調味炸雞，等同於有45至64%的韓國民眾不認韓式炸雞是韓國料理。

有趣的是，韓食振興院8月中至9月也曾對外國人進行民調，8500位受訪者中，有16.1%的人最愛的韓國料理就是韓式炸雞，位居第一，之後才是泡菜、年糕等料理。