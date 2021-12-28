俄羅斯一場馬戲團走鋼索表演中， 33歲的馬哈茂德（Makhmud Suanbekov）與56歲的母親賽拉坎（Sairakan Suanbekov）進行「頭頂人走鋼索」特技表演時，竟因重心不穩從7公尺高空墜地，其中頂在馬哈茂德頭上的母親有安全繩保護，但馬哈茂德則無，所幸雖然跌傷，但沒有骨折與其他更大傷勢。

紐約郵報報導，這場表演事故是在西伯利亞秋明市（Tyumen）於12月25日的一場馬戲團表演，許多聖誕節入場的觀眾看到這危險的一幕。

馬哈茂德與賽拉坎都空中飛人與平橫索表演者，賽拉坎以單腳站在兒子馬哈茂德頭上，然後馬哈茂德要在承受2人體重，保持頭上平衡的情況走過鋼索，其困難度可想而知。

Heart stopping moment tightrope walker falls 24ft into circus ring

當馬哈茂德走到鋼索中間時，他停頓腳步，或許原本預計要有其他更高超的額外表演，但此時他的腳跘了一下，整個人就跌落下來，與地面高度達到7公尺，相當於2層樓高。至於賽拉坎，她身上裝有安全索，倒是安全沒事。

據說，馬哈茂德也應該安裝類似的安全機制，但他拒絕，認為自己可以在無安全索的情況下完成表演。

馬哈茂德跌傷後扎著站起來，然後被送往醫院，一份聲明稱，他「還能夠走路，只是一瘸一拐，沒有骨折。」

即使發生這樣的事故，馬哈茂德認為自己休息幾天就子，甚至還想要及時回來參加歲末跨年演出。