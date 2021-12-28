搶食年終聚餐商機，星饗道國際自助餐推出「食在有味．食在好饗」，啟動世界美食之輪，迎接歐陸美食極致口感。星饗道引進歐洲頂級帕瑪火腿無限享用，與平日晚餐限時料理秀，現場表演炙燒義大利風乾番茄布契塔小點及炙燒瑞士瑞可雷起士；另有泰式料理，無論是主廚名菜到街邊小吃，都能讓人食指大動。

星饗道表示，世界三大名腿之一「義大利帕瑪生火腿」，源自於西元2世紀古羅馬時代，從豬隻品種、產地、製法等都遵循傳統工法，歷時12個月的風乾熟成，以義大利的四大要件豬、鹽、空氣與時間來控制，烙印上公爵皇冠認證的三大名腿之一，自2018年才開放義大利肉品進口，現在可以在星饗道無限享用，一起品嚐世界名腿的滋味。

另一道炙燒義大利風乾番茄布契塔小點（Flamed Italian Bruschetta），Bruschetta是義大利最常見的前菜，源自於15世紀的托斯卡尼，原意是指塗抹過橄欖油、蒜頭碳烤麵包。現在可以依個人喜好搭配增添風味，本次選用義大利油漬風乾蕃茄，半乾後泡製於特級初榨橄欖油中，以保持特殊的色澤與濃郁香味，散發出誘人的天然蕃茄果味，搭配柔軟質感莫札瑞拉起司，在炙燒後慢慢融化將食材美味融入麵包中。

泰式料理也是本次主角之一，除了現拌青木瓜海鮮沙拉、泰式酸辣海鮮湯等，酸辣生香爽口生津，搭配泰式香米飯十分對味，而咖哩料理中的「椰香綠咖哩蔬菜」獨特的粉綠色，使用椰奶、綠辣椒、棕櫚糖、魚露等食材，濃濃的椰奶香讓口感溫順；廣受歡迎的泰式風味佳餚「香辣炸排骨」，用泰式香料醃製一夜後油炸起鍋，看似簡單的料理風味卻不簡單，一吃就上癮。

星享道酒店餐飲顧問張陳明親自操刀規劃，與星饗道國際自助餐主廚陳慶安、西餐副主廚郭誌隆及烘焙主廚李志豪聯手規劃了浮誇系美食，美食之輪讓美食繞著地球跑，有主廚推薦海鮮、義大利帕瑪火腿、每日精選生魚片、廣受歡迎的日本料理區、夏威夷紅藜麥波客拌飯、小農契作蔬菜、各式起司、冷盤肉品，如同大阪街邊現做章魚小丸子，集結中式、日式、西式及南洋風味料理。

此外，十二道甜點一次登場，從繽紛的巧克力瑪德蓮、明星商品老奶奶檸檬蛋糕、蜂巢蛋糕、香橙抹茶慕斯等等，療癒系美食一次滿足甜點控的美食慾望。

歲末年終，進入聚餐潮，星饗道國際自助餐「2021線上旅展」，12月底前購買，平日午餐券每套十張5500元；平日晚餐及假日券每套十張6500元。