台亞（2340）應主管機關要求，公告11月損益自結數，單月營收雖然年減，但11月稅後純益8700萬元，年增13％，每股盈餘0.2元；合計台亞前三季及11月獲利，以私募增資前股本計算，每股盈餘逾2元，以增資後股本計算，每股盈餘1.74元。

台亞今年因發行私募普通股引進日亞化，資本額從37.9億元增至43.9億元，累計前三季稅後純益6.75億元，已逾去年獲利，也較去年同期大增七成，加計11月單月獲利8700萬元，合計獲利已達7.62億元，若以增資前股本計算，相當於每股盈餘2.01元，有機會創下1998年以來新高紀錄。

台亞28日成交值仍位居台股第六大，雖不如更名新股第一個交易日衝上台股第一大成交值個股，然單日成交值仍達62.35億元，為歷史次高成交值，單日成交量7.95萬張，仍位居上市公司第十大。

由於短線漲幅過大，股票周轉率達43％，致台亞28日被列為警示股，盤後應主管機關要求公告單月自結損益，11月營收達4.42億元，年減13％，稅前盈餘9600萬元，年增1％，稅後純益8700萬元，年增13％，每股盈餘0.2元。