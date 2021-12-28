台股28日大漲近150點再創歷史新高，也使多檔台股基金淨值繼續上攻，其中，龍頭元大投信旗下在28日更有八檔基金「八星報喜」，在28日創下歷史新高紀錄。

最新統計顯示，元大投信旗下在28日包括了元大多多、店頭、高科技、新主流、2001、台灣50、高股息龍頭基金不配息等8檔台股基金，在28日齊力上演「八星報喜」，都創下淨值新高紀錄，其中，多多、店頭，和新主流、台灣50、高股息龍頭基金不配息等五檔基金，更是在27、28日連續兩天刷新淨值紀錄，28日的新淨值分別為36.95、19.51、50.77、145.69、15.84。

而元大2001基金，則是在12月8日之後，一個月之內連續二次刷新淨值紀錄，28日的新高淨值為138.17；元大高股息龍頭基金配息型是繼前次高點4月29日淨值15.71之後，28日以新淨值15.83元刷新紀錄。

除了基金之外，先前元大人壽所銷售的投資型保單，也交出相較於同業類似的投資型保單裡更佳的績效表現，含息累計投報率已達5.24％。