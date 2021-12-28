I am grateful to see my name appearing on the sunday times alternative heroes list. https://t.co/o4LrsI2AwZ@BuryTories pic.twitter.com/cZO9d7ZPKY — Jihyun Park-박지현 (@JihyunPark7) December 26, 2021

《星期泰晤士報》（Sunday Times）26日選出20名「2021年英雄人物」（heroes of 2021），其中1人為2度逃離北韓的朴智賢，她在經歷被迫當性奴、差點死在勞改營等悲慘遭遇後並未放棄，於英國展開新人生，今年甚至參選地方議員，激勵許多當地民眾，因而獲選。

「美國廣播公司」（ABC）報導，朴智賢在被北韓稱為「苦難的行軍」、可能有數百萬人餓死的1990年代大饑荒中，眼睜睜地看著叔叔餓死，最後在父親的遺願下，於1998年2月與患病的兄弟一同逃至中國大陸，希望過上更好的生活。

但她被賣給1名大陸男性，並被視為「性玩具」而非家人，一度對生命失去希望，直到孩子出生才重新振作。然而，朴智賢2003年被大陸警方逮捕並遣送回北韓，並差點因腿部受傷感染而死在勞改營；但暗中康復到一定程度後，她再度逃至中國大陸，接回孩子，並在試圖逃至蒙古時認識了現在的丈夫。最後先後在1名韓裔美國牧師與聯合國官員的幫助下，在英國取得難民身分，展開新生活。

要成為《星期泰晤士報》眼中的「英雄」，須「在公眾生活中取得成就」，且「致力於服務與幫助英國」。朴智賢為讓其他脫北者適應英國生活，共向約700名北韓難民同胞提供語言輔導和其他幫助，2020年獲得國際特赦組織（Amnesty International）的「勇氣獎」（Brave Award）；2021年更成為首位參選地方議員的北韓裔英國人，希望藉此進一步回饋遭新冠肺炎（COVID-19）重創的當地社區。雖然她最終在選戰中落敗，但已「激勵許多民眾」，因此被《星期泰晤士報》選為「2021年英雄人物」之一。