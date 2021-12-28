中國本月向聯合國投訴，指稱其太空站曾被迫進行緊急回避，以免與變軌的SpaceX星鏈（Starlink）衛星相撞，投訴內容被媒體披露後在大陸引起廣泛討論，SpaceX執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）在大陸社交媒體遭到大批網民攻擊。

大陸媒體指出，中國駐聯合國代表團月初向聯合國秘書長致普通照會，通報了美國太空探索技術公司（SpaceX）發射星鏈（star1ink）衛星今年內前後2次危險接近中國太空站，中國太空站出於安全考慮於7月與10月實施預防性碰撞規避。

《英國廣播公司》（BBC）表示，中國聲稱已遞交投訴給聯合國的太空機構，但目前尚未經獨立核實。星鏈是以全球網路服務為目的衛星群，由馬斯克所主持的SpaceX公司負責營運。馬斯克在中國非常知名，他經營的特斯拉汽車公司在大陸設有規模極大的製造廠，近年來受到中國大陸愈來愈多的監管行動。

報導說，在對聯合國的投訴被公佈後，馬斯克、星鏈以及美國都在中國社交平台微博上受到猛烈批評。其中一名用戶形容星鏈的衛星是「人類歷史上最大規模的太空垃圾」，還有網民稱這些衛星是「美國的太空戰爭武器」，又說「馬斯克是美國政府和軍方製造的一枚新武器」，另一則評論則說，「美國這個星鏈就更貼近於流氓項目……」。

報導表示，科學家對在太空發生碰撞的風險表示擔憂，呼籲世界各國政府共用關於目前正在沿地球軌道運行的約3萬枚衛星及其他太空碎片的資訊。

BBC指出，作為星鏈項目的一部分，SpaceX已經發射了近1900枚衛星，並計畫再發射數千枚衛星。上月，美國太空總署（NASA）忽然緊急延遲一次在國際空間站（ISS）的一次艙外活動，就是因為要回避太空碎片。