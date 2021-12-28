薯條控哭哭！摩斯鬧「薯條荒」 這5種組合商品暫停販售 20:142021/12/28 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣摩斯漢堡今宣布即起部分薯條商品暫停販售。圖為示意圖。（資料照／安心食品提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球鬧薯條荒，繼日本麥當勞受加拿大乾旱影響，宣布只改賣小薯後，台灣摩斯漢堡今（28日）於官網貼出公告，表示國際海運壅塞影響，貨運進口船期延後，即起部分薯條商品暫停販售，包含雞塊薯條組、腿塊薯條組、薯條加購優惠、S套餐辣味雙拼雞塊套餐、D套餐薯條加蒟蒻，而單點薯條部分不受影響。 台灣摩斯漢堡暫停販售部分薯條組合商品。（摩斯提供） 力成指營運未受影響 西安封城 恐干擾DRAM價格 建漢今年營運受缺料影響 明年寬頻及WiFi產品成長可期 #薯條 #套餐 #暫停販售 #海運 #雞塊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朴槿惠獲特赦 對2022韓國大選影響受矚目 16:292021/12/24 國際 被批影響青少年羅志祥花蓮復出遭抵制 04:102021/12/25 娛樂新聞 後疫時代的家用寬頻 Gigabit光纖來了 04:102021/12/26 產業．科技 人設崩塌的社會力量 04:102021/12/26 時論廣場 河北禁柴封灶老人凍哭 官煤稱清潔能源不可一刀切 19:262021/12/28 兩岸 中信銀理專A客戶2.3億 遭重罰1400萬元 17:562021/12/28 財經 粒狀空氣汙染物不減反增 環保署稱2因素影響 12:112021/12/28 生活 《造紙股》榮成兩岸續擴產 紙箱布局大躍進添動能 15:572021/12/24 財經 全球暖化台灣有感 氣象局：台北測站均溫達史上第2高 11:412021/12/24 生活 「婦科第一瘤」大忌 3類食物別吃太多 醫曝後果 13:392021/12/24 健康 舉債減2.9億 利息支出增7000萬 中市府：不宜少估 19:262021/12/24 政治 生活熱門新聞 7大學註冊率不到6成 這一所19.06％全國最低 - 生活 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 - 生活 飯店退房什麼備品最該拿？房務員揭真心話 答案意外 - 生活 明起變天 鋒面冷空氣接力 跨年元旦濕冷恐難迎曙光 - 生活 柯文哲第3劑不打AZ改打這款疫苗 接種完變臉：怎麼這麼痛 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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