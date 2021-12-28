全球鬧薯條荒，繼日本麥當勞受加拿大乾旱影響，宣布只改賣小薯後，台灣摩斯漢堡今（28日）於官網貼出公告，表示國際海運壅塞影響，貨運進口船期延後，即起部分薯條商品暫停販售，包含雞塊薯條組、腿塊薯條組、薯條加購優惠、S套餐辣味雙拼雞塊套餐、D套餐薯條加蒟蒻，而單點薯條部分不受影響。

台灣摩斯漢堡暫停販售部分薯條組合商品。（摩斯提供）