澎湃新聞報導，今（28）日17時，西安市政府新聞辦召開新冠肺炎疫情聯防聯控工作情況新聞發佈會（第39場），發佈會上，西安市衛健委副主任呂永鵬表示，2021年12月27日0時－24時，西安市新增本土確診病例175例。目前，所有病例均已轉運到定點醫院隔離治療。病例相關情況及軌跡將通過「西安發佈」等媒體公佈。

新增175例確診病例中，在隔離管控中發現105例、在核酸篩查中發現69例、1例主動就醫確診；3歲以下5例、3－18歲23例、18－60歲127例、60歲以上20例；男性109例、女性66例。根據流調，已排查出的密接和次密接均按照有關要求落實隔離管控。

12月9日0時至27日24時，西安全市累計報告本土確診病例811例（1例為27日0時34分咸陽市秦都區訂正為西安市西咸新區），其中，雁塔區311例、高新區117例、長安區89例、蓮湖區76例、碑林區51例、西咸新區50例、未央區44例、灞橋區27例、鄠邑區17例、新城區12例、閻良區9例、國際港務區7例、臨潼區1例。

截至12月27日24時，共有811例確診病例在西安市胸科醫院和市第四醫院航天院區隔離治療，目前所有患者正在全力治療中，病情平穩。 為進一步增強醫療救治能力，抽調交大二附院、省人民醫院、唐都醫院、市第一醫院、大興醫院、高新醫院、國際醫學醫院534名醫務人員組建7支醫療隊支援市第四醫院航天院區。將長安區醫院確定為後備定點救治醫院。