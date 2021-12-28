新竹市長林智堅27日開記者會宣佈為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持大新竹合併。對此，有媒體人分析認為，民進黨桃園立委鄭運鵬，現在應該很尷尬，因為如果林智堅去桃園選市長，那就意味鄭運鵬沒戲了。

「逆風的烏鴉」28日在臉書撰文表示，從現行法令來看，林智堅的新竹市長已經兩任屆滿，依法就是「不能再連任」。如今地制法修法讓他「有機會」可以連任，那是還沒發生的事。而更進一步說，因為他而修法讓他可以再選，就是打破遊戲規則的因人設事。

而他不選大新竹，誰最尷尬？「逆風的烏鴉」認為，除了民進黨立院黨團總召柯建銘之外，應該是綠委鄭運鵬，因為鄭運鵬很想選桃園市長。從民進黨的地方人物來看，鄭運鵬現在確實也是領先其他人。但林智堅不選大新竹，下一個戰場有很高的機率是桃園。如果林智堅要選桃園，那就意味鄭運鵬沒戲了。

也就是說，他費心地寫了篇很不通的地制法修法洗地文，還是沒能把風向洗回來。如果沒有地制法的摻和，林智堅未必找得到轉戰桃園的理由。鄭運鵬挺地制法修法，可能把自己的桃園市長機會洗掉了，真的很尷尬。