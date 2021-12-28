為強化非財務性資訊的揭露及符合法制，金管會預告修法。金管會證期局副局長蔡麗玲28日指出，此次修法將提升券商、期貨商「非財務性資訊」的揭露品質，未來年報要揭露列明重大資通安全事件所遭受之損失、將簽證會計師公費之揭露方式改為個別揭露金額等，2022年公布的2021年年報就要開始強化揭露。

蔡麗玲表示，參酌近期修正公開發行公司年報應行記載事項準則等相關規範，修正「證券商財務報告編製準則」及「期貨商財務報告編製準則」，修正重點如下：在提升非財務性資訊的揭露品質方面有兩大項。

一、強化資通安全管理的資訊揭露：考量資通安全已為證券商及期貨商營運重要議題，為強化資通安全之管理，增訂證券商及期貨商應敘明資通安全政策、具體管理方案與投入資源等，同時列明重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施等資訊，並揭露資通安全風險對財務業務之影響及因應措施。

二、強化會計師公費之資訊揭露：為提升會計師事務所及查核人員之獨立性，刪除證券商及期貨商可選擇採級距揭露方式，將簽證會計師公費之揭露方式改為個別揭露金額，並應揭露非審計服務內容。

另外，蔡麗玲表示，考量實務上外國證券商在我國分支機構無董事會的組織，參酌證券商管理規則第68條之1，明定證券商及期貨商屬外國公司在我國境內分支機構者，於本準則規定應由董事會或監察人處理之事項，原則由該外國公司總公司或區域總部授權之在我國境內分支機構負責人處理。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登法規草案之總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於公告翌日起30日內，於金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見。