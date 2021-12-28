中國人民銀行、大陸國家發改委28日公告，廢止「境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法」（簡稱暫行辦法），境內金融機構赴境外發行人民幣債券統一由人行、國家發改委等相關部門在現行管理架構及各自職責範圍內分工負責。

新浪財經報導，暫行辦法廢止後，大陸境內金融機構赴香港及香港之外的其他國家（地區）發行本、外幣債券不受影響，並且程序將更加簡便、優化，在核准額度內可自主選擇具體發行區域和發行窗口。

暫行辦法指出，大陸境內金融機構赴香港發行人民幣債券，需由人行會同發改委對其資格和發行規模進行審核，並報大陸國務院。在此背景下，為提升境外發行債券的便利度、靈活性經請示國務院同意，人行和發改委共同廢止暫行辦法。

截至2021年上半年，大陸境內金融機構共赴香港發行人民幣債券1478億元，對豐富境外人民幣市場投資產品，拓寬境外人民幣資金使用管道，提升人民幣影響力發揮重要作用。