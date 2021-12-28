立法院刪除侮辱公署罪，外界好奇是否讓因涉指揮網軍辱駐日辦事處的楊蕙如全身而退，不過，根據台北地方法院的判決，楊女是同時觸犯侮辱公務員執行之職務罪、侮辱公署罪，依重罪「侮辱公署罪」判刑，她的官司未因此解套。

2018年的「燕子颱風」侵襲日本，關西國際機場淹大水，旅客受困，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不力的言論，網路霸凌間接導致時任大阪處長蘇啟誠輕生，引發日本與台灣社會關注。

台北地院審理後認定，楊蕙如花錢招攬網軍，她的行為同時觸犯《刑法》侮辱公務員執行之職務罪、侮辱公署罪，為想像競合犯之一罪關係，為檢察官起訴效力所及，一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，從一重論以侮辱公署罪。

法界指出，依北院的判決書內容，楊女一行為觸犯二罪，就算侮辱公署罪除罪，但她指揮網軍辱駐日辦事處人員，仍恐構成侮辱公務員執行之職務罪，本案上訴後，台灣高等法院仍可依法審理裁判。