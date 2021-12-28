110學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽外卡賽，高雄地主高苑工商28日守住南部球隊的尊嚴，以84比71擊退治平高中，連續7季殺進8強。

高苑隊長羅羽翔此役以身作則帶隊搶勝，個人上半場就進帳12分，幫助高苑取得43比33、帶著10分進入下半場，全場出賽超過35分鐘，完成18分、11助攻、8抄截準大三元數據，因為提前犯滿畢業未能挑戰補上2次抄截。

今年接下高苑兵符的教練梁有勝認為球隊儘管多繞了點路，仍達成晉級8強目標，坦言多打了場外卡賽未必是壞事，球隊複賽階段輸過不該輸的比賽，相信下一階段可以展現不一樣的高苑。

HBL高雄區賽程將過7天激戰，男子組最終8強為衛冕軍泰山高中、南山高中、松山高中、光復高中、能仁家商、東泰高中、錦和高中與高苑工商，女子組8強為挑戰3連冠的淡水商工、陽明高中、普門中學、永仁高中、北一女中、金甌女中、南山高中及南湖高中，8強賽事將於明年2月13日開打，地點在新北市新莊體育館、板橋體育館，與賽球隊進行單循環賽，按照戰績決定進軍台北小巨蛋4強總決賽的隊伍。

高苑工商羅羽翔在外卡賽以準大三元數據，率隊搶下8強門票。（高中體總提供）