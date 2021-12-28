日前有媒體披露前副總統陳建仁可能參選台北市長，成為綠營「奇兵」，不過他28日時否認此事，不過，2022年的台北市長選戰，也一直都是各界關注的焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，目前民進黨在台北找不到人選，所以亂點鴛鴦譜，而民進黨最後可能會回歸「在地解決」。同時，相對而言，國民黨的基本盤和可能人選則是比較穩定的。

關於陳建仁參選的傳聞，吳子嘉24日在政論節目《關鍵時刻》中表示，這是一件很奇妙的事情。陳時中從什麼都可以選，到現在什麼都不能選，行情上上下下，「台北不太可能了」，當時是台北、新北、桃園都要派他，現在就變成唱歌的阿中了，「陳時中已經壞掉了」。

吳子嘉直言，「現在很糟糕，被徵召以後怎麼辦，主席沒面子，找不到人選 現在亂點鴛鴦譜」。他並指出，陳建仁不是選舉的角色，「我覺得到最後會回到在地解決，乾脆在地立委找一找就算了」。

吳子嘉也說，黃珊珊是用親民黨出來選，不是民眾黨出來選；或是用親民黨底的無黨籍出來選。而就他所了解，台北市民眾黨亂成一團，黃珊珊用親民黨的基礎，安排很多她的一些議員助理出來提名，民眾黨和親民黨之間有很多扞格。

吳子嘉認為，國民黨相對比較穩，起碼有一個假設的對象立委蔣萬安，他看起來比較穩定，而國民黨在台北市的盤還是比較穩定，且從這次公投結果看，大的藍盤基礎還在。