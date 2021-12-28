中華民國超跑駕駛人交流協會28日在台中舉行成立大會，許多超跑車主都是愛車人士，更重視行車安全。（盧金足攝）

中華民國超跑駕駛人交流協會28日在台中市成立，希望能透過台中精密機械和車輛零件串連起產業鏈的隱形冠軍，帶動台中精密加工的產業升級，讓傳統的黑手產業轉變成高技術、高精密的科技業，協會創會理事長周鑫宏表示，協會大力推廣安全駕駛習慣，鼓勵車友參與公益行善。

中華民國超跑駕駛人交流協會28日在台中舉行成立大會，許多超跑車主都是愛車人士，更重視行車安全，近來因多起社會事件影響超跑觀感，超跑駕駛協會的成立，就是為推廣安全駕駛與營造良好行車環境，後續也會參與公益活動，集結超跑駕駛落實社會責任。

周鑫宏表示，與車友成立中華民國超跑駕駛人交流協會，希望透過台中精密機械和車輛零件串連起產業鏈的隱形冠軍，其中許多是超跑或一線車廠的供應商，此外，也希望藉由協會推廣安全駕駛習慣、健全保險，讓駕駛和用路人都能安心出門、平安回家。

電動車普及化時代來臨，電動車傳動更直接給予車輛線性的大動力輸出，甚至超越超跑的馬力，超越傳統駛習慣與駕馭能力，車友也希望政府能規畫更多的保障與培訓計畫。

周鑫宏指出，台灣超跑年銷售約300輛，車價動輒數百萬元，甚至上千萬元的超跑在路上馳騁，這是許多駕駛的夢想，每一台超跑都是車主的寶貝，因此超跑車主非常重視行車安全，除了熟悉不同超跑的配備、性能，也要加上精準操控技巧，確保行車保障與用路的安全。

台中市議員陳政顯也特別到場祝賀，他表示台中近年諸多的新興建設，多元性及文化性的人口移居，必定需要諸多各行各業的菁英翹楚及有志之士，提供更多的經驗與討論，給予我們所居住且熱愛的台中更多的建議。

南投縣議員暨南投縣農業暨觀光業發展策進會榮譽理事長游顥強調，許多愛車的朋友常常會到南投車聚、遊玩，在疫情逐漸解封的情況下，又適逢年節將近，南投冬茶正值採收期，希望在品茗好茶的同時也能品悟出喝茶三慢人生哲理。