民進黨強力推進新竹縣市合併升格，遭外界指責是「英人設市」，新竹市長林智堅27日晚突拋震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長，但仍會為爭取竹竹併而努力。

而根據《鏡周刊》報導，林智堅在任內宣布市地重劃及區段徵收採公辦，被認為捅到土地開發派蜂窩。連綠營人士都放話「合併後當選的絕對不會是林智堅」，且在活動場合，公開表態支持國民黨籍現任縣長楊文科。

對此，國民黨籍新竹縣長楊文科今（28）日表示，對於竹竹合併升格的事情都支持，重點是要考慮內容計畫如何，讓人事安定、辦公地點確定，行政業務順利上路，都要時間來討論，而不是倉促行事，否則做壞一件事情會讓原本美意打折扣。大家既然都有心，就必須從長計議。

至於媒體詢問，有綠營人士反對合併，是否與土地開發有關？楊文科表示聞所未聞，如果推動不順利，也不要隨便拿一些理由來解釋，這不厚道。新竹縣任何區段徵收開發都是政府主導，並非私人開發，根本就沒有圖利私人財團的事情，這是子虛烏有的事。

對於有民眾支持他競選大新竹市長一事，楊文科回應，國民黨自有一套提名策略，推舉一位最有實力贏得選舉的人，這不在他能夠回答的範圍，會遵照國民黨提名辦法辦理。