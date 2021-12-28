立法院28日三讀通過《刑法》修正案，法務部28日表示，立院修正假釋規定，除可避免已逐漸回歸社會之受假釋人，不致因觸犯輕微罪名，即撤銷假釋後入監，也提高受假釋人繼續配合更生輔導等觀護處遇之意願，以期有效降低再犯，並符比例原則。

法務部表示，本次通過之修法，由行政院及司法院函請審議的部分，主要是假釋章節及賭博罪，其中假釋部分之修正，是基於落實司改國是會議決議及司法院大法官796號解釋意旨，避免使已逐漸回歸社會之受假釋人，不致因觸犯輕微罪名即撤銷假釋後入監而不利更生。

法務部指出，本次修正刑法第78條、第79條規定，即除了假釋中因故意更犯罪並受超過6月有期徒刑之宣告，維持原規定應撤銷假釋外，如受緩刑或6月以下有期徒刑之宣告者，增訂得裁量是否撤銷假釋規定，以提高受假釋人繼續配合更生輔導等觀護處遇之意願，期能有效降低再犯，並符比例原則。

此外，在賭博罪部分，鑑於資訊科技進步，傳統賭博演變成不受地域及時間限制，任何人只要擁有電話、傳真、電腦或其他電信設備、電子通訊裝置及連網設備等，均可輕易以類似方法參與賭博，加上沉溺賭博之結果，往往衍生潛藏洗錢、詐欺、暴力討債、組織犯罪等不法活動，其所生危害及破壞社會經濟秩序甚鉅。

法務部說，為有效遏止以電子設備賭博財物之手法或所衍生之犯罪情事發生，本次修正刑法第266條，提高在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物罪之罰金刑，並增訂以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物之行為，並論以刑責，進而杜絕任何形式的網路賭博。

此外，立法院今日亦三讀通過立委提案修正刑法第140條、第141條妨害公務罪規定，刪除對於公署之公然侮辱或意圖侮辱而侵害文告之部分，而提高對於公務員犯罪之刑度，法務部認為是維護公務員執行公務及確保國家公權力之正當行使，並兼顧人民言論自由之保障。