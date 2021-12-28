金馬影帝陳松勇今(28日)在台北第一殯儀館舉辦告別式，由導演吳念真代家屬致答謝詞，由於他一生未婚，因此把照顧他8年的印尼看護Yule視為女兒，並留了一些遺產要給她，消息傳回印尼，受到當地主流媒體關注，紛紛報導此事。

吳念真在告別式上，表示會遵循陳松勇遺願，除了給如至親的Yule一些腳尾錢，也會捐一些給社會公益團體。而他生前就曾透露，會給Yule200萬元台幣(約10億元印尼盾)，讓她返鄉做生意。

而這個消息也傳回印尼，當地主流媒體都紛紛報導，網友見狀都大讚陳松勇是大方的好雇主、是個好人，認為Yule很有福氣。陳松勇17日因腎衰竭在林口長庚病逝，今在台北市立第一殯儀館舉行告別式，後事由三弟、姪子、乾兒子、20年好友陳先生和Yule處理。

而不少藝人也到場送他最後一場，包括朱延平、狄鶯、王滿嬌、周丹薇、吳敏、庹宗華、康凱、江祖平等，Yule也眼眶泛紅表示陳松勇人真的很好，「很感謝爸爸（陳松勇），我爸爸都對我很好很好」，並透露現在少了他，「晚上爬起來心都空空的。」