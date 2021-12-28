台灣時尚界知名的凱渥逆勢中看見商機，攜手電商平台「蝦皮購物」打造電商時裝直播秀「ONZONE」，短短1小時直播，觀看人次突破10萬；由於打破過往「時裝秀」距離感，創造沉浸式購物體驗感，直播短短1小時內就有多項單品秒殺斷貨，顯見凱渥攜手蝦皮購物合作話題熱度驚人。

凱渥集團董事長吳鋒表示，凱渥累積豐富時裝秀的活動經驗，當疫情間，過往的商業模式無法被實踐時，開始尋找各種可能性；觀察到線上購物漸漸成為主流消費者的習慣後，希望透過轉型升級，讓時尚潮流品牌跟上消費需求。

而蝦皮購物電商科技也給予支持，消費者在觀賞時裝秀的同時，便能從畫面中看見每件模特兒身穿的單品價格，點選進入商品資訊頁，進行直接下單後商品直送家中，大幅提升購物體驗與效率；畫面上運用多鏡位的拍攝角度，讓觀眾從不同視角觀看秀場，打造身歷其境的體驗。

除此之外，電商遊戲機制，(領券享折扣、搶標贈禮、領取蝦幣等等)，供消費者在觀看直播時，還能體驗多元的折扣遊戲。重新塑造時尚購物的模式，也打破民眾過往對「時尚秀」的高冷遠距感。

凱渥電商部的負責人表示，在選品上為了符合大眾市場，特別挑選單價落在2000元左右的商品，兼具時尚、戶外、機能性的商品居多，並進口來自海內外的品牌，滿足消費者出國購物的慾望。其中包含來自新加坡的服飾「LITTLE MATCH GIRL」、台灣街頭男裝「BADGE」、運動時尚服飾「YUYU」、法國設計師品牌包「nat＆nin」及德國百年飾品品牌「Thomas Sabo」。

直播流程設計上，期望拉進品牌與觀眾間的距離，在每個品牌走秀結束後，特別加入近年興起的「直播銷售」環節，由主持人身穿該品牌服飾與觀眾進行線上互動，甚至邀請品牌方參與聊天，即時解答消費者疑問。

在僅1個小時的直播間，就交出亮眼成績單。節目剛結束，觀看總數即突破10萬，同時在線觀看人數最高達到2萬人，多項品牌單品秒殺斷貨，許多觀眾湧入客服私訊詢細節。顯現直播有效幫助流量變現，且市場中後疫情時代宅時尚的爆發力。