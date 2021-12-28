大陸重慶市發生1起駭人聽聞的殺子事件，1名26歲男子婚後與當地大企業千金發生婚外情，該千金因為不能接受他與其他女人有孩子，2人於是計畫將2名親生骨肉丟下15樓高樓，2名不到3歲的幼童墜樓後，父親還裝作悲痛欲絕，不料全是在演戲，當地法院近日判處他與小三死刑，痛批對社會影響極其惡劣。

綜合陸媒報導，大陸重慶去年11月發生2名幼童（1歲半、2歲半）從自家15樓摔落，當時幼童父親得知消息哭得撕心裂肺，甚至一度用頭撞牆，滿心愧疚、自責模樣讓外界都認為整起事件是意外，沒想到經當地警方調查，案情有重大轉變，原來一切全是幼童父親一手策畫，他徒手將親身骨肉丟下樓。

小三不愛孩子 陸男親手將兒女扔出15樓慘死 2人遭判死刑

根據當地司法機關起訴書指出，2名幼童的父親年僅26歲，婚後發生婚外情，與當地1間食品廠的第二代千金有染，因對方不能接受他有孩子，於是2人竟狠心地計畫起殺害2幼童，當天父親趁著生母外出，將在臥室玩耍的孩子抱起雙腿丟下高樓；真相曝光後，該小三甚至想動用關係平息此事。

當地法庭今（28）審理此事，法官以故意殺人罪判處該父親與小三死刑，剝奪政治權利終身；法官指出，二被告人的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣，依法應當嚴懲。