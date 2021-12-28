26歲寧男向于姓友人借3萬元後遲未歸還，于男27日下午2時許夥同其他5名友人，到寧男新莊住家堵他，一群人看見寧男走回家時，先向寧男丟擲雞蛋「蛋洗」一場，接著又強押他上車到桃園市裕民街民宅內，逼他還債；新莊分局獲報後，4小時內成功找回寧男，訊後依妨害自由、恐嚇及傷害等現行犯移送偵辦。

據了解，28歲于男與一群友人原打算出去玩，豈料，因旅費不夠，于男赫然想起寧男尚欠他3萬元，於是便夥同林男、蔡男、賴女等5人，駕駛租來的自小客車，與張姓男友人到寧男住家附近會合堵人。

其中一名蔡姓男子先到附近的雜貨店買了一袋雞蛋，不久一群人果然看到寧男一派悠閒地朝他們走過來，此時，蔡男立刻拿起雞蛋朝寧男猛丟，路面上碎蛋殼與蛋液橫流，蔡男、張男、寧男三人在巷內拉扯，于男開車強押寧男載至桃園友人家，逼他還債。

新莊警分局接獲報案後，立即成立專案小組調閱沿線監視器，經層層抽絲剝繭後，4小時內於桃園裕民街一處民宅內救出遭關押寧男，警方表示，寧男傷勢包括大腿一處菸燙傷，及手腳擦挫傷，意識清楚；警方偵詢後將5人依妨害自由、恐嚇及傷害等現行犯，移請新北地方檢察署偵辦。