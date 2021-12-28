工業電腦大廠樺漢（6414）旗下S&T遭放空機構Viceroy Research狙擊，報告中指稱其有詐欺、財報不實等疑慮，公司28日發出長達10頁的聲明反擊，駁斥相關內容指控不正確，不然就是與S&T無關，或是指在過去10年以上、無關緊要的事件，且基於資訊更透明及公司治理考量，S&T另聘請第三方獨立會計師Deloitte進行調查，預計2022年第1季出具鑑識報告。

在S&T聲明中，共針對Viceroy Research所提出的疑慮，從業務背景和結構、資產負債表外的經營實體、子公司法律問題、公司財務、行動計畫等五大架構提出回應及採取措施，大動作進行澄清。

S&T在遭放空消息傳出後，股價一度由18.74歐元重挫至13.24歐元，截至28日為止收在15.56歐元，自低點反彈17.52％，持有S&T 27.59％股權的樺漢28日收在224元，下跌1.54％。

除了提出聲明對S&T財務面、法律背景面進行一一澄清與說明之外，樺漢在最新公告中提出五點因應措施，包括S&T將聘請第三方獨立會計師Deloitte進行調查，預計2022年第1季出具鑑識報告，並另任命一名外部獨立專家擔任首席法遵主管，確保S&T執行業務符合法律、遵法及公司治理相關規範。

此外，S&T將持續推動「TTS」計劃（Trust-Transparency-Share），降低組織結構複雜性。預計2022年股東會通過由KPMG擔任新的簽證會計師。S&T AG執行長Hannes Niederhauser也再次重申，公司今年營運績效仍符合預期。